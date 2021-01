Školský zápisníček: O skutočnom priateľstve

Skutočné priateľstvá nepodľahnú len tak ľahko nečasu. Ich sila sa ukazuje v kríze možno ešte viac ako inokedy.

Si v triede, aspoň fyzicky, zimný čas ťa už prinútil zažať svetlá, hoci je pred tebou ešte dlhý a nevyspytateľný deň, a ostré neónky navodzujú dojem nemocničnej izby, akéhosi znehybneného popoludnia bez jasnejšej perspektívy. Kapacita triedy je vyťažená – tri dievčatá; tri bytôstky, ktoré nemajú s kým zostať doma (a profilová fotka s hashtagom #somdoma je už neaktuálna), a preto im bola blahosklonne udelená výsada prísť do školy (a s nimi aj tebe).

Zdá sa ti neuveriteľné, ako dlho sa dokážu hrať s domčekom pre bábiky a tváriť sa, že svet okolo nich neexistuje a ony skutočne majú veľký dvor, na ktorom okrem traktora a kabrioletu parkuje aj jeden kôň a dva poníky. Nemôžeš im do napätých rodinných vzťahov zasiahnuť, aj keby si chcela, lebo by ťa spálili ohnivým pohľadom sponad rúška. Uzavreli sa do seba medzi lepenkové steny. A ty sa zrazu ocitneš niekde úplne inde, zabudneš nachvíľu kde si a aká je tvoja úloha, ponecháš ten svet sám pre seba v jeho bubline a uletíš do vlastnej (a nepotrebuješ členov žiadnej inej domácnosti, taká si zodpovedná). Je ti tam dobre, aspoň tak si na to matne rozpomínaš, lebo z ničoho nič ťa z meditatívneho stavu vytrhne veľký rachot a unikne ti pocit, ktorý si ešte nestihla pomenovať. Ten rachot je spôsobený obrovským zemetrasením, ktorého následkom sa zrútil domček a privalil autá aj koňa. Kôň je celkom v pohode, horšie to nesú jeho majiteľky. Ukáže sa totiž, že zemetrasenie vzniklo pri pohybe nemotorného zadku jednej z nich, a nie tektonických dosiek.

„Heeeeej, čo robíííííš, všetko si nám poničila!“ kričia na ňu zvyšné dve. V tomto momente je nad ňou vyrieknutý ortieľ, pretože nemotorný zadok je neprekonateľnou prekážkou v skutočnom priateľstve, tak aby vedela, tomu je koniec! „Už nie sme kamarátky! Nechceme sa s tebou hrať!“

Pozeráš sa, ako jedno malé zemetrasenie zničilo veľké priateľstvo, a zdá sa ti, že tento scenár si už niekoľkokrát videla na niektorom (alebo skôr v niektorom?) z televíznych kanálov – taká obrovská, hrozná tragédia to je. Príde ti ľúto, že niektoré veci na svete sa len tak zrútia ako domček pre bábiky. No ešte ani nestihneš hlbšie uvažovať o tom, čo všetko dokáže človek odpustiť a čo je už príliš, rozloženie síl sa nečakane preskupuje.

Ukazuje sa, že je veľkou výhodou, ak vám z desiatej zostanú čokoládové koláčiky. Aj keď ste spôsobili akúkoľvek katastrofu, vaša vina sa zmenšuje nepriamo úmerne k vašej ochote podeliť sa o ne. Vtedy chcú s vami všetky spolužiačky byť najlepšie kamošky. Naopak – veľmi vám znižuje rating, ak nechcete druhým dievčatám požičať svoje bábiky, pretože si ich zrejme ceníte viac ako popularitu. A tak sa teraz, pre zmenu, nechcú kamošiť s vami.

Sleduješ, ako sa – teraz už – nerozlučná dvojica kŕmi koláčikmi a v ich úsmeve vidíš, že je všetko na svojom mieste, že sú vo svojom vlastnom svete, do ktorého nemožno zasahovať, pretože sa na seba tak úprimne usmievajú, že sa nedá tomuto čokoládovému potvrdeniu najčistejších vzťahov neveriť.

Vzápätí však prichádza ďalší dejový zvrat. Dievča, odvrhnuté, aby sa hralo so svojimi bábikami, na ktoré má výlučné právo, vyťahuje silnú zbraň. Je držiteľkou karty do automatu na občerstvenie s pomerne slušným kreditom. Stačí už len hodiť návnadu.

„Kto chce, aby som mu kúpila mliečko?“ Áno, je potrebné vedieť aj správne naformulovať otázku. A tiež správnym spôsobom na ňu zareagovať. Všetky tri vyštartujú na chodbu, ani im nestihneš povedať, aby si dávali pozor na schodoch (ako keby také upozornenie niekedy skutočne niečo znamenalo).

O chvíľu sa vracajú, všetky tri sebavedomo vplávajú do triedy, akoby to, čo pijú, bol zázračný nápoj vzťahovej vyzretosti. Vlastne...možno aj je. Kakaové a vanilkové mliečka urovnajú všetko.

„Ty si moja kamarátka!“

„Aj ty moja, budeme sa spolu hrať?“

„Áno, všetky tri!“

Pomaly sa spamätávaš z toho, že si ešte ani nestihla premyslieť stratégiu vhodnej intervencie, a už ťa nahradil automat. Tak je to s tou automatizáciou. Ešteže skutočné priateľstvá zostávajú nezmenené. Pozoruješ pri hre tri najlepšie kamarátky a priznávaš si, že sa máš ešte veľa čo učiť – o nezištnosti, štedrosti, o tom, že sa netreba dlho hnevať pre hlúposti, a o sile, ktorá prekoná všetky zemetrasenia. A premýšľaš, že si zaobstaráš kartičku do automatu na mliečka.